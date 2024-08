Incidente mortale nella notte di ieri a Faenza. Un motociclista di 54 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto avvenuto all’incrocio tra via Donatello e via Piero della Francesca vero le 23 di ieri. Per il centauro non c’è stato nulla da fare, ferite lievi per i tre occupanti della Peugeot coinvolta. Si trattava di una famiglia composta da padre, madre incinta e un figlio piccolo. Sul posto oltre alla polizia locale anche i vigili del fuoco e personale del 118