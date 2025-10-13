Faenza, tragica morte in moto. Il Motoclub Winter Bikers: “Ciao Bergher, spirito libero dal cuore grande”

Il Motoclub Winter Bikers Faenza ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Andrea “Bergher” Berardi. A risultargli fatale un incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato tra Cà di Lugo e San Patrizio. Il 54enne Berardi, che lavorava come agricoltore, era in sella alla sua moto ed è morto in un incidente che non ha visto coinvolti altri veicoli. “Queste sono le notizie - si legge nei canali social del Motoclub Winter Bikers Faenza - che non vorremmo mai dare!! Oggi il rombo dei motori si è fatto silenzio. Ci ha lasciati Bergher, biker vero e anima dei Winterbikers. Un compagno di viaggio, un amico leale, uno spirito libero! Bergher non era solo un motociclista. Era un cuore grande sotto il giubbotto da moto! Un sorriso sincero dietro la visiera, una presenza che rendeva ogni uscita speciale. Con lui abbiamo condiviso curve, risate, pioggia, tramonti e sogni. E ora, anche il dolore di questo addio. Che la tua strada lassù sia infinita, che il tuo casco brilli sotto le stelle, e che il tuo motore non smetta mai di cantare. Ti porteremo con noi in ogni viaggio, in ogni sosta, in ogni pensiero. Buon viaggio, fratello. I Winterbikers non ti dimenticheranno mai”.