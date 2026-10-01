Faenza, tragedia sul lavoro al cantiere: muore operaio di 42 anni

Tragedia sul lavoro in un cantiere edile a Faenza, muore un operaio di 42 anni dopo il crollo di una parte del carico di una gru. Teatro del tragico incidente un cantiere al civico 34 di via Pana, in località San Silvestro. Poco dopo le 11, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e della Medicina del Lavoro, una parte del carico è crollata, non lasciando scampo al 42enne. I sanitari del 118 sono intervenuti con l’ambulanza: è stato attivato anche l’elicottero, ma per il 42enne non c’è più stato nulla da fare. Ferito anche un altro lavoratore di 55 anni, trasportato in condizioni di media gravità all’ospedale di Ravenna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. L’area del cantiere è sotto sequestro.