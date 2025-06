Faenza, tornano i “Martedì d’estate”: mercatini, arte, musica live, spettacoli di strada

Quando nacquero, 31 anni fa, non erano molte le città a proporre una rassegna estiva che coinvolgesse l’intero centro storico: attività commerciali aperte, viste ai musei, musica live, spettacoli di strada, eventi culturali e mercatini. Faenza fu pioniera con i “Martedì d’estate”, evento ormai alle porte anche quest’anno il 24 giugno, 1, 8, 15 e 22 luglio. L’apertura sarà dedicata al quartiere Borgo, mentre tutti gli altri martedì saranno in centro città, dove saranno coinvolte le piazze e i quattro corsi principali, contemporaneamente.

«L’evento – hanno rimarcato ieri i promotori nell’illustrare i contenuti – conferma lo spirito partecipativo della manifestazione, pensata per vivere momenti di socialità, arte, musica e tradizione attraverso un ampio programma in grado di incontrare i gusti di un pubblico eterogeneo, intrecciando la vivacità del commercio con il fermento culturale del territorio».

Per la presidente di “Faenza c’entro” Claudia Minardi «sarà un’edizione arricchita con nuove iniziative abbinate ad altre del passato molto piaciute, perciò confermate».

A coordinare l’organizzazione Edoardo Caselli e Paolo Roberti con il supporto del Comune, di Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Bcc. Per quanto riguarda il debutto in Borgo (dalle 19.30 alle 23) sarà interessato corso Europa, dal ponte delle Grazie alla chiesa di sant’Antonino, e si partirà con l’inaugurazione del restyling dell’area verde di piazza Lanzoni.

A seguire tavoli all’aperto e intrattenimento in collaborazione con le attività commerciali. Alle 20 una sfilata spettacolo, alle 21 il concerto live della scuola Artistation. In strada il mercatino degli hobbisti, esibizioni di Lotta olimpica, spazi per bambini, musica, il Mago Silvestro e delizie del palato, cucina romagnola in piazza Fra Saba (sede del rione Borgo Durbecco).

Nei martedì di luglio vi sarà una suddivisione degli spazi secondo le attività in programma. Oltre agli appuntamenti nei musei ecco le attrazioni principali: in piazza del Popolo il mercato vintage e dell’antiquariato; in piazza della Libertà gli agricoltori di “Campagna amica”; in corso Mazzini e via Pistocchi il mercatino olistico “Gioia e benessere”; in corso Saffi giochi di strada e di legno, esibizioni artistiche di strada; in via Torricelli salotti davanti ai negozi, installazioni, incontri a tema e performance di ceramica; in piazza Martiri, musica dal vivo, dj set e il 22 luglio il concertone speciale per i 40 anni del Mei; in corso Matteotti cene etniche (Grecia, Thailandia ecc.), mercatino del riuso e creativo; in corso Garibaldi enoteca all’aperto, associazioni sportive, festicciole di strada; nella Corte di Palazzo Graziani esposizione fotografica, la poesia performativa del contest “Poetry slam” con sessione in piazza Nenni per la finale regionale.

«Abbiamo pensato ad un’edizione – ha detto il vice sindaco Andrea Fabbri – che offra lo spaccato di una comunità con il piacere di ritrovarsi, occasione per stare insieme, fare shopping, divertirsi».