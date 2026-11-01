Faenza, tira dritto alla rotonda e distrugge l’auto

FAENZA. Va dritto alla rotonda e finisce all’ospedale. L’episodio si è verificato intorno alle ore 7.30 all’altezza della rotatoria Donatori di Sangue, nota anche come rotonda dei Cappuccini, lungo la circonvallazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, fornita dallo stesso conducente, l’automobilista di 38 anni residente nella provincia di Forlì-Cesena stava percorrendo l’arteria stradale con direzione di marcia da Bologna verso Forlì alla guida di un’Audi A3. Per cause in corso di accertamento, il veicolo ha tirato dritto nell’affrontare la rotonda, sormontando il manufatto stradale elevato rispetto alla carreggiata e terminando la propria corsa ribaltato su un fianco. Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena e richiesto i soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al trentottenne, rimasto sempre cosciente nel corso dell’intervento. L’uomo è stato successivamente trasportato al vicino pronto soccorso dell’ospedale di Faenza per gli accertamenti sanitari del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina di via Baliatico è intervenuta lungo viale Assirelli per i rilievi dell’incidente stradale.