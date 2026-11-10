Faenza, tenta il furto in casa e lascia sul posto il documento di identità

Faenza
  • 10 novembre 2026
Faenza, tenta il furto in casa e lascia sul posto il documento di identità

FAENZA. Tenta di entrare in un’abitazione utilizzando una scopa per sollevare la tapparella. Ma non ci riesce. Lascia sul posto lo zaino con il documento di identità e in più viene immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Finisce proprio malissimo la giornata di un senegalese ora denunciato per tentato furto in abitazione.

L’uomo è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato di Ravenna (l’attività è stata messa in atto dal Commissariato di Faenza). Ha già precedenti di polizia e la sua giornata storta è andata in scena nei giorni scorsi quando ha tentato di entrare nell’abitazione posta al primo piano.

Per gli agenti non è stato difficile individuare l’uomo grazie al documento di identità e alle immagini delle telecamere.

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