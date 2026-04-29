Faenza, tenta il furto della bici, poi aggredisce un agente e minaccia il personale dell’ospedale

FAENZA. Un uomo di 40 anni è stato deferito all’autorità giudiziaria per il tentato furto di una bicicletta e per l’aggressione ai danni di un agente. A riferirlo è la Polizia locale dell’Unione Romagna Faentina. L’episodio, avvenuto nelle scorse settimane, ha avuto origine in via Pistocchi, dove un sovrintendente della Polizia Locale impegnato in un corso di educazione stradale con alcuni alunni di una scuola primaria della città ha notato l’uomo armeggiare con alcune biciclette lasciate nelle rastrelliere.

Alla richiesta di chiarimenti la persona ha reagito con un atteggiamento ostile, sfociato in un’aggressione fisica che ha causato la caduta a terra dell’agente. Il tempestivo intervento dei rinforzi del comando di via Baliatico e di una pattuglia dei Carabinieri ha permesso di rintracciare il soggetto in corso Saffi poco dopo l’accaduto. Anche durante le successive fasi

dell’accertamento, il quarantenne ha manifestato una condotta non collaborativa, rendendo necessario il trasporto in ospedale per verifiche cliniche legate a patologie pregresse lamentate dall’interessato.

All’interno del presidio ospedaliero si sono registrati ulteriori momenti di tensione, con tentativi di danneggiamento alle strumentazioni mediche e reiterate minacce verso il personale in servizio. Al termine delle procedure di rito e delle dimissioni mediche, l’individuo è stato denunciato a piede libero per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, tentato furto e danneggiamento. Il sovrintendente coinvolto nel primo intervento ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.