Faenza. Tenta di rubare al supermercato, arrestato

Domenica pomeriggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un uomo di 34 anni, di origini straniere, accusato di tentato furto in un supermercato della città.

L’individuo si era introdotto nel punto vendita mescolandosi tra i clienti, ma il suo comportamento insolitamente sospetto non è sfuggito ad alcuni dipendenti, che hanno iniziato a tenerlo sotto osservazione. I sospetti del personale si sono rivelati fondati quando il 34enne è stato sorpreso a prelevare prodotti alimentari dagli scaffali dopo averne manomesso i dispositivi antitaccheggio. A quel punto è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno bloccato l’uomo e restituito la merce al proprietario del supermercato.

Dopo le procedure di identificazione e verbalizzazione, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.