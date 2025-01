Faenza, tanti campioni inaugurano il nuovo centro fitness dell’olimpionico Maenza

«Prima il Covid, poi l’alluvione con 2 metri e mezzo di acqua: da quando ho aperto questo centro nel 2019 ho dovuto lottare parecchio». E, se si tratta di lottare, lui, Vincenzo “Pollicino” Maenza, non è certo l’ultimo arrivato, anzi adesso è giunto il momento di rilanciare in grande stile con un’inaugurazione (l’11 gennaio) che segna anche un’estensione dell’attività praticata nel “Maenza active hub” di via Bettisi 8/10 a Faenza.

Si tratta del centro specializzato per la preparazione fisica, atletica e muscolare a tutti i livelli, che il campione olimpionico della lotta greco-romana ha aperto già da alcuni anni «senza mai avere l’occasione di un’inaugurazione con tutti i crismi – dice lui stesso -: così penso di farlo stavolta cogliendo l’occasione dell’allargamento, dopo i disastri dell’alluvione che ci ha pesantemente penalizzato».

Il centro è dedicato a tutti coloro che desiderano “coltivare” il proprio benessere o per gli sportivi che intendono migliorarsi nelle loro discipline. L’inaugurazione sarà un giorno di festa per lo sport con invitati degni rappresentanti della Romagna sportiva. Oltre allo stesso Maenza, quattro volte olimpionico, due medaglie d’oro a Los Angeles 1984 e a Seoul 1988 e una d’argento a Barcellona nel 1992, ci saranno: Francesco Damiani, argento olimpico a Los Angeles 1984 ed ex campione del mondo dei pesi massimi Wbo; Loris Capirossi, il più giovane pilota ad aver conquistato il titolo iridato nel motomondiale, due volte campione del mondo nella 125 e una nella 250, che ha regalato la prima vittoria assoluta alla Ducati in MotoGp; Manuel Poggiali, due volte iridato nel motomondiale, campione del mondo nella 125 e nella 250; Loris Stecca, campione del mondo di boxe nei pesi supergallo Wba, il più giovane pugile italiano a conquistare tale titolo (a 23 anni nel 1984).

Il programma della giornata prevede a partire dalle ore 14 l’accoglienza e la presentazione del centro e del team di personal trainer che illustrerà i vari metodi di allenamento. Alle 16, il taglio della torta e il rinfresco con la partecipazione dei celebri pasticcieri Sebastiano Caridi, e Alessandro Bertuzzi, A seguire vi sarà il taglio del nastro con i campioni ospiti e l’Amministrazione comunale. L’evento è completamente gratuito e vuole essere un modo per far conoscere il Maenza active hub a tutta la cittadinanza che è invitata a visitare il rinnovato spazio su una superficie di 240 metri quadri, attrezzato per gli esercizi a corpo libero.

Ma ci sarà qualche sezione riservata alla lotta? «Non specificatamente – spiega Maenza -: per la lotta faccio degli stage in giro quando mi chiamano, riporto le nuove tecniche, collaboro esternamente con la Federazione e sono in buoni rapporti con tutti. La mia attività principale è questo Maenza active hub, dove è operativo anche mio figlio».