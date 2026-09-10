Faenza, svizzero non paga il conto del bar, arrivano i carabinieri e lo denunciano per porto abusivo di armi

FAENZA. Nel pomeriggio dello scorso 7 settembre, i Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno denunciato in stato di libertà un venticinquenne di nazionalità svizzera, domiciliato nel faentino, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa riguardante due giovani che, a bordo di una vettura di grossa cilindrata con targa svizzera, si erano allontanati da un bar del posto senza saldare il conto.

I militari dell’Arma, prontamente giunti in zona, hanno individuato l’autovettura e i due occupanti nei pressi del centro cittadino. Durante l’identificazione e la successiva perquisizione veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto: un coltello a lama fissa con punta acuminata, della lunghezza complessiva di 21 cm, occultato nella portiera lato conducente e un manganello telescopico estensibile in metallo della lunghezza di 39 cm, celato tra le pieghe del sedile guida.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna. Il giovane alla guida è stato accompagnato presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Faenza per le formalità di rito. Contestualmente, si è proceduto al ritiro della patente di guida rilasciata dalle autorità elvetiche, ai fini dell’inoltro alla Prefettura di Ravenna per i provvedimenti di competenza.

In merito alla segnalazione per il mancato pagamento della consumazione al bar, la titolare dell’esercizio commerciale ha espresso la volontà di non sporgere querela.