Faenza. Strade danneggiate dall’alluvione, i sopralluoghi della Provincia

Proseguono gli interventi per il ripristino delle strade collinari danneggiate dalle alluvioni del 2023 e 2024. La Provincia ha potenziato la propria struttura tecnica per garantire la messa in sicurezza di strade e versanti, secondo una pianificazione serrata e in sinergia con i Comuni più colpiti. Completate in pochi mesi le somme urgenze necessarie alla riapertura condizionata della viabilità, si è passati agli interventi di consolidamento dei versanti. Ad oggi sono già stati conclusi venti cantieri urgenti in collina e pianura, per un valore complessivo superiore a 5 milioni di euro, mentre proseguono i lavori più complessi, in linea con il cronoprogramma.

I sopralluoghi

Questa mattina la presidente della Provincia Valentina Palli ha visitato alcuni cantieri nel territorio faentino. In particolare, lungo la SP 63 Valletta-Zattaglia sono in corso la ricostruzione di un tratto completamente distrutto (3,39 milioni di euro) e il ripristino di 50 piccole frane diffuse (3,05 milioni). A Case Bruciate, sulla SP 306R Casolana, si sono conclusi i lavori di ripristino del versante franato (1,5 milioni). A Brisighella, lungo la SP 49 Bicocca, sono iniziate le opere di sistemazione di diversi tratti per un importo di 600 mila euro.

“I lavori di ripristino dei versanti collinari in corso ammontano complessivamente a circa 17 milioni di euro – dichiarano la presidente Valentina Palli e il consigliere provinciale alle Strade e Mobilità Luca Della Godenza –. È grazie al lavoro del nostro ufficio tecnico e degli uffici amministrativi che stiamo rispettando i tempi prefissati. Abbiamo scelto di affrontare questa sfida in prima persona, senza ricorrere a stazioni appaltanti esterne, cogliendo l’occasione per rinnovare il modo di operare dell’Ente.”

Altri interventi in corso

Proseguono i cantieri lungo la SP 306R Casolana a Formichino (884 mila euro) e a Isola (530 mila euro), con opere di messa in sicurezza del versante alto. Sulla SP 302R Brisighellese a San Cassiano (3,6 milioni) si prevede il ripristino della piena funzionalità stradale entro i primi mesi del nuovo anno.

Lungo la SP 70 Prugno (2,3 milioni) oltre metà delle opere è già stata completata, con la riapertura prevista in primavera, mentre sulla SP 66 Tebano (585 mila euro) i lavori di ripristino sono iniziati a ottobre.

Contestualmente sono in corso anche i lavori seguiti all’alluvione del 2024, con interventi di consolidamento delle scarpate lungo la SP 302R Brisighellese (150 mila euro) e la SP 73 Santa Lucia (110 mila euro).