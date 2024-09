“Faenza sport in Unione” torna nel fine settimana

Nel fine settimana torna ‘Faenza sport in Unione’ la manifestazione che l’amministrazione ha voluto dedicare all’importante tema della crescita sana attraverso le tante discipline sportive che le realtà del territorio offrono.

Venerdì 13 un convegno sullo sport femminile

Per l’edizione 2024, la manifestazione della domenica che porta tutte le associazioni e le realtà sportive in un unico luogo per presentare le proprie discipline alle quali poi seguono le premiazioni dei Campioni dello Sport sarà preceduta da un convegno. Venerdì 13 settembre, alle ore 21, nella Sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo, 31) è, infatti, in programma il seminario ‘Sport al femminile – La crescita e l’evoluzione del movimento sportivo femminile’, incontro al quale sono attesi gli interventi di Vittorio Andrea Vaccaro (Direttore scientifico SRdS e vicepresidente vicario Coni Comitato regionale Emilia-Romagna), Milva Rossi (Vicepresidente Coni Comitato regionale Emilia-Romagna) e Alice Pignagnoli (calciatrice e scrittrice). Con questo appuntamento l’amministrazione vuol accendere un riflettore sul tema dello sport declinato al femminile. Il momento sarà l’anticipazione di un evento, che si svolgerà in autunno, quando gli studenti delle scuole superiori della città potranno dialogare con atlete, olimpioniche e no, per poter addentrarsi nell’universo femminile del mondo dello sport.

Domenica il via alle 16

Domenica 15 settembre si entrerà nel vivo con la manifestazione tanto amata dalle famiglie. Quest’anno sarà l’impianto sportivo di piazzale Pancrazi a ospitare, dalle 16, ‘Faenza sport in Unione 2024’. Nel corso del pomeriggio, nell’area dell’impianto sportivo Bubani (piscina comunale, prato e palestre del palazzetto dello sport) e del circolo Tennis, le realtà legate alle diverse discipline monteranno i loro stand proponendo attività e dimostrazioni dando anche informazione sui corsi che si apprestano a partire per la nuova stagione. Raccogliendo i timbri in cinque stand differenti i partecipanti riceveranno un regalo nello stand dell’associazione ADMO.

Alle 17.45, assieme alla ASD Disabili, verrà inaugurato il campetto di basket esterno, riqualificato grazie a una donazione della BCC e dei Lions e in collaborazione con Basket Project e Nuova CO.GI Sport; l’impianto, uno dei primi in Italia, è stato recintato e dotato con attrezzature fisse per svolgere svolgere partite di baskin, la disciplina ispirata al basket che permette la partecipazione di giocatori con disabilità e normodotati. Alle 18.30, poi, in piazzale Pancrazi, nei pressi dell’ingresso al campo da basket, si svolgeranno le premiazioni dei ‘Campioni dello Sport 2024’; sul palco saliranno gli atleti che maggiormente si sono distinti nel corso della passata stagione agonistica. In caso di pioggia le premiazioni si terranno all’interno del palazzetto Bubani, sempre alle 18.30.

“Siamo arrivati – sottolinea l’assessora allo Sport, Martina Laghi – alla quarta edizione di questa manifestazione, che rappresenta un progetto volto a unire i comuni dell’Unione in una grande festa dedicata allo sport. A Faenza, nel post-Covid, l’evento si è svolto nei parchi cittadini e per due anni presso il complesso sportivo della Graziola. Quest’anno, in considerazione dei lavori di riqualificazione finanziati dal PNRR, abbiamo scelto come nuova location il complesso sportivo di piazzale Pancrazi. Grazie alla partecipazione di numerose associazioni sportive, offriremo alle famiglie un’intera giornata dedicata al divertimento e alla scoperta di diverse discipline sportive. I più piccoli avranno così l’opportunità di sperimentare nuove attività e orientarsi verso quelle che più li appassionano. Ma questa manifestazione non è solo un momento di gioco e svago. Vuole essere anche un’occasione per celebrare l’eccellenza degli atleti del nostro territorio, che con i loro risultati, anche a livello scolastico, dimostrano come lo sport sia un potente strumento di crescita e sviluppo per i giovani”.