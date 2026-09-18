Faenza, “Sport in Unione”: premiate le eccellenze del territorio - Gallery

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la tappa faentina di “Sport in Unione”, la rassegna promossa dai Comuni della Romagna Faentina per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alle discipline sportive del territorio. L’evento ha visto la partecipazione di ben 39 associazioni sportive locali, che hanno offerto a centinaia di giovani la possibilità di provare gratuitamente tantissime discipline: dalle arti marziali al basket, dal volley al rugby, fino alla scherma, all’atletica e alle attività subacquee. Moltissimi i ragazzi che hanno completato il percorso della scheda a timbri per ritirare il gradito omaggio presso lo stand ADMO, partner etico dell’iniziativa. Grande riscontro ha ottenuto anche il progetto “Rigenera Sport”, dedicato allo scambio di abbigliamento e attrezzature usate in un’ottica di sostenibilità.

Il momento centrale della manifestazione si è tenuto alle ore 18.30 con la cerimonia di premiazione dei “Campioni dello Sport 2026”, che ha celebrato le eccellenze del territorio e il valore del fair play. A fare da colonna sonora al tardo pomeriggio è stata l’energia di Artistation, che ha fatto ballare ed emozionare il pubblico presente con la sua trascinante Big Band.