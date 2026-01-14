Faenza, spaccio di cocaina: pregiudicato arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Aliquota Operativa Manfreda e della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno arrestato un pregiudicato di origine albanese che era da tempo monitorato dai tutori della legge. L’uomo, nonostante i precedenti penali alle spalle, era dedito allo spaccio di stupefacenti ed è stato pizzicato dai militari dell’arma in possesso di diversi grammi di cocaina, suddivisi in dosi già confezionate per la vendita al dettaglio. Da qui la decisione di estendere la perquisizione al domicilio del fermato, dove sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 6.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e un telefono cellulare che l’uomo utilizzava per relazionarsi con i “clienti”. Lo spacciatore è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del processo per direttissima.