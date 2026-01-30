Faenza, spaccio di cocaina, ecstasy e hashish: 32enne ai domiciliari

A Faenza, un uomo di 32 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno fermato uno straniero il quale nascondeva, occultata all’interno della felpa che indossava, 5 involucri di cocaina e 21 pasticche di ecstasy; immediatamente è stata estesa la perquisizione presso l’abitazione dove è stata ritrovata ulteriore droga.

In particolare, occultata all’interno di un trolley appoggiato su un mobile della cucina sono stati rinvenuti 600 grammi di hashish (suddivisi in panetti) e 12 involucri di cocaina (circa 7 grammi), sequestrati insieme ad alla somma di 885 euro in contanti oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, chiaro segno di un’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata odierna, il Gip del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e, in attesa di giudizio, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare in regime di arresti domiciliari.