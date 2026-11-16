Faenza, spaccio al parco Mita: 42enne denunciato

Intensificati i controlli della Polizia di Stato nelle aree verdi e nei parchi cittadini di Faenza. Nel corso di servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato hanno denunciato a piede libero uno straniero sorpreso in flagranza. L’operazione è scattata all’interno del parco “Mita”, un’area frequentata quotidianamente da cittadini e famiglie, dove i poliziotti avevano notato movimenti sospetti. Grazie a un’attenta attività di appostamento e osservazione, gli operatori sono riusciti a cogliere sul fatto un nigeriano di 42 anni, regolare sul territorio nazionale, mentre cedeva una modica quantità di sostanza stupefacente ad un acquirente. Per il 42enne è scattata la denuncia a piede libero per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.