Faenza, spacciava droga nel suo negozio etnico in centro: arrestato giovane commerciante

Sono scattate alle prime luci dell’alba le perquisizioni che hanno portato all’arresto di un commerciante di origine marocchina, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dai Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco e della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza. I militari dell’Arma, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Carabinieri Cinofili di Padova, hanno infatti concluso una indagine che si era concentrata sull’eccessivo “via vai” all’interno di un negozio etnico di generi alimentari del centro storico faentino, gestito da un giovane pluripregiudicato di origine marocchina e della sua abitazione. E’ stato proprio all’interno del negozio gestito dell’arrestato che i Carabinieri hanno trovato occultati dietro il bancone, tre panetti di hashish per un totale di circa 270 grammi, 23 dosi di cocaina avvolte in involucri termosaldati e pronte per la vendita al dettaglio dal peso totale di circa 16 grammi e una ulteriore dose di hashish di quasi 5 grammi già confezionata e pronta per lo spaccio. L’uomo vedendo scoperto il suo traffico di sostanze illecite ha dato in escandescenza cercando di aggredire i militari dell’Arma, che però non hanno avuto alcuna difficoltà a bloccarlo ed arrestarlo. L’uomo, posto agli arresti domiciliari, sarà processato nella giornata di domani con il “rito direttissimo”. I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, con questo importante risultato investigativo hanno dato un nuovo significativo colpo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel faentino.