Faenza, spaccia cocaina in centro storico: scoperto e arrestato da due agenti fuori servizio

Faenza
  • 23 maggio 2026
Faenza, spaccia cocaina in centro storico: scoperto e arrestato da due agenti fuori servizio

Ieri notte due operatori della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Faenza, ma che si trovavano liberi dal servizio, hanno notato una persona che a bordo di un’autovettura, nel centro storico di Faenza, si avvicinava ad un altro veicolo e, attraverso il finestrino, consegnava un piccolo involucro trasparente in cambio di soldi.

I due agenti decidevano di intervenire ed osservavano che il la persona sull’auto, accortasi della loro presenza, lanciava a terra un pacchetto di fazzoletti che, prontamente recuperato, consentiva di trovare al suo interno cocaina già confezionata in dosi e pronta per essere smerciata. L’uomo sull’auto, un albanese residente in città, veniva quindi perquisito e l’operazione permetteva di rinvenire e sequestrare della marijuana abilmente nascosta tre ad un bilancino di precisione e banconote di vario taglio probabile provento dell’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti, l’albanese veniva arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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