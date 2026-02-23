Faenza, spaccia al Parco Mita: 50ene denunciato

A Faenza, nei giorni scorsi, il Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha organizzato un servizio di controllo al Parco Mita. Nel corso dell’operazione è stato notato un individuo avvicinarsi a un gruppo di persone ferme sulle panchine. Dai movimenti sospetti, gli agenti hanno intuito che fosse in corso una cessione di stupefacenti. Mentre una pattuglia fermava l’acquirente appena fuori dal parco, gli agenti in borghese si sono avvicinati al pusher e dopo essersi qualificati lo hanno identificato. Poco distante dal luogo dell’incontro, nel punto esatto da cui l’uomo aveva prelevato la dose consegnata poco prima all’acquirente, gli operatori hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente, poi risultata essere hashish, per un peso complessivo di poco superiore ai 20 grammi che, a seguito dell’osservazione fatta è stata ricondotta allo spacciatore.

L’uomo, un 50enne domiciliato in città, è stato accompagnato presso gli Uffici della Polizia Locale dove è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti; l’acquirente è invece stato segnalato alla prefettura di Ravenna per il possesso di sostanze stupefacenti.