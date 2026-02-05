Faenza, sorpreso in giro nonostante i domiciliari: arrestato per evasione

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno eseguito numerosi servizi di controllo straordinario del territorio. Sono state controllate 83 persone, 55 veicoli ed ispezionati 4 esercizi pubblici e di pubblico intrattenimento, con 2 contestazioni per guida sotto l’influenza dell’alcol ed il successivo ritiro delle patenti. Nel corso dei controlli è stato arrestato in flagranza per evasione un individuo che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si era arbitrariamente allontanato dal luogo di detenzione e denunciato un uomo sorpreso nel centro storico manfredo nonostante fosse destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Faenza.

I Carabinieri della Stazione di Brisighella, invece, hanno rintracciato, arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Ravenna, un trentenne di nazionalità marocchina colpito da un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Bologna, ritenuto l’autore di svariati reati contro il patrimonio. Dovrà scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione. L’attività dell’Arma proseguirà con la stessa intensità su tutto il territorio di competenza anche nei prossimi giorni.