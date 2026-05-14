Faenza, sorpreso in albergo nonostante il decreto di espulsione: 36enne denunciato

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Faenza è intervenuta presso una struttura ricettiva. Gli agenti del Commissariato hanno accertato che un ospite della struttura, un 36enne marocchino, risultava essere inosservante all’ordine di espulsione dal territorio nazionale. Per tali ragioni l’uomo è stato denunciato a piede libero. Ad un altro ospite della struttura, anch’egli di nazionalità marocchina di 26 anni, in regola con il permesso di soggiorno, è stato contestato il possesso di modiche quantità di hashish e cocaina debitamente sequestrate.