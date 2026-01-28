Faenza, sorpreso a spacciare al parco: 42enne denunciato

Nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di monitoraggio delle aree verdi cittadine, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, nei giorni scorsi, ha portato a termine un’operazione al Parco Mita a Faenza.

L’area, considerata particolarmente sensibile e già oggetto di servizi mirati, è stata al centro di un intervento che ha portato alla denuncia a piede libero di un 42enne per il reato di spaccio di stupefacenti, già noto alle forze di polizia per reati analoghi e per il quale sono in corso accertamenti sulla regolarità del suo soggiorno nel territorio italiano.

L’operazione ha avuto inizio quando alcuni agenti in abiti borghesi, appostati per monitorare i movimenti all’interno del parco, hanno individuato l’uomo intento a effettuare alcune cessioni sospette a diverse persone. Gli operatori della Polizia Locale hanno quindi deciso di intervenire, fermandolo per identificarlo.

Accompagnato presso il Comando, quest’ultimo ha consegnato agli agenti sostanza stupefacente, poi risultata essere hashish, per un peso complessivo di circa 40 grammi. Nella sua disponibilità il 42enne aveva inoltre circa 150 euro in banconote e monete di vario taglio, somma ritenuta il provento diretto dell’attività di spaccio che sono state sottoposte a sequestro assieme allo stupefacente.

Concluse le procedure di rito, l’uomo è stato deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria.