Faenza: sorpreso a spacciare al parco, 25enne irregolare arrestato

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Faenza ha proceduto all’arresto di uno straniero, di 25 anni, già gravato da numerosi precedenti specifici, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane al successivo controllo, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish. Il 25enne, su disposizione del P.M. di turno, veniva trattenuto presso le celle di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna. Al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna la posizione del soggetto che risulta irregolare sul territorio.

Le attività di controllo sono state estese anche ad altre zone limitrofe al parco, dove gli agenti hanno sottoposto a controllo un 27enne pakistano, trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro. Il 27enne è stato segnalato alla locale Prefettura.