Faenza, sopralluoghi della Polizia locale

Non solo presidio del territorio, ma l’apertura di un canale di ascolto per rispondere ai cittadini. La Polizia Locale ha fatto tappa in via Scalo Merci, area profondamente trasformata a seguito dell’apertura dell’hub urbano. L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere un filo diretto con i residenti, raccogliendo istanze e suggerimenti nati proprio dal nuovo assetto della zona. Un confronto tra istituzioni e cittadini che ha permesso di approfondire questioni legate alla vivibilità del quartiere; dalla gestione dei nuovi flussi di viabilità e sosta, fino alla frequentazione della piccola area verde che costeggia la linea ferroviaria evidenziando possibili criticità e soluzioni. Gli operatori della Polizia locale, accompagnati da alcuni residenti, hanno poi effettuato un sopralluogo anche nel piccolo parco pubblico. L’obiettivo è stato quello di verificare “sul campo” le segnalazioni ricevute, mappando le zone d’ombra e i punti di maggiore fragilità indicati. Sulla base delle criticità emerse, il Comando di via Baliatico nelle prossime settimane effettuerà nuovi servizi.