Faenza, sicurezza al Parco Mita: la Regione sostiene street tutor e iniziative

L’Unione della Romagna Faentina rafforza le azioni per la sicurezza e la vivibilità del proprio territorio con un nuovo progetto di prevenzione integrata al centro dell’Accordo di programma siglato con la Regione Emilia-Romagna. Tra interventi infrastrutturali e attività sul campo, l’investimento complessivo ammonta a 255mila euro, di cui 204mila stanziati dalla Regione e 51mila dall’Unione, e interesserà in particolare il Parco Mita di Faenza. “La sicurezza è uno dei diritti fondamentali delle persone e tutelarla è una priorità- afferma il presidente della Regione, con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele De Pascale - per questo, come Regione, portiamo avanti un approccio integrato che affianca alle attività di controllo e presidio del territorio, di competenza delle forze dell’ordine, interventi sulla qualità degli spazi e azioni per prevenire e affrontare le cause del disagio e della marginalità: è il filo conduttore che unisce i nostri Accordi di programma. Una città più sicura è anche una città in cui le persone possono frequentare gli spazi pubblici, incontrarsi e vivere i propri quartieri senza timore. Per questo investire sulla qualità dei luoghi e sulle opportunità offerte soprattutto alle nuove generazioni significa intervenire su aspetti concreti della sicurezza, rafforzando al tempo stesso la coesione delle nostre comunità. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei Comuni e delle Unioni risorse e strumenti per costruire interventi mirati, pensati sulle esigenze dei singoli territori e capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone”.

“Un luogo vivo e più sicuro”

“La sicurezza - sottolinea il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola - non si costruisce soltanto attraverso la repressione e il controllo del territorio, ma anche rendendo i luoghi maggiormente vivi, più frequentati e capaci di creare relazioni. È questa la direzione in cui vogliamo andare con il progetto di rigenerazione del Parco Mita, sostenuto dalla Regione. Un’area che negli anni ha manifestato alcune criticità sul fronte della sicurezza e che vogliamo restituire sempre più alla comunità, rendendola attrattiva e vissuta da famiglie, giovani e associazioni. In questa prospettiva, l’ampliamento del servizio degli Street tutor si affianca agli interventi di riqualificazione previsti dall’Accordo di programma e alle attività educative rivolte ai ragazzi più fragili. L’obiettivo è agire sulla prevenzione, favorire l’inclusione e rafforzare la presenza delle realtà associative e del Terzo settore, perché la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici dipendono anche dalla capacità di una comunità di viverli e prendersene cura. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna per aver sostenuto un progetto che punta a coniugare sicurezza, rigenerazione urbana e partecipazione, mettendo al centro le persone e la qualità della vita della comunità”.

Il progetto nel dettaglio