Faenza, sicurezza al Parco Mita: la Regione sostiene street tutor e iniziative

Faenza
  • 11 novembre 2026
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L’Unione della Romagna Faentina rafforza le azioni per la sicurezza e la vivibilità del proprio territorio con un nuovo progetto di prevenzione integrata al centro dell’Accordo di programma siglato con la Regione Emilia-Romagna. Tra interventi infrastrutturali e attività sul campo, l’investimento complessivo ammonta a 255mila euro, di cui 204mila stanziati dalla Regione e 51mila dall’Unione, e interesserà in particolare il Parco Mita di Faenza.

“La sicurezza è uno dei diritti fondamentali delle persone e tutelarla è una priorità- afferma il presidente della Regione, con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele De Pascale - per questo, come Regione, portiamo avanti un approccio integrato che affianca alle attività di controllo e presidio del territorio, di competenza delle forze dell’ordine, interventi sulla qualità degli spazi e azioni per prevenire e affrontare le cause del disagio e della marginalità: è il filo conduttore che unisce i nostri Accordi di programma. Una città più sicura è anche una città in cui le persone possono frequentare gli spazi pubblici, incontrarsi e vivere i propri quartieri senza timore. Per questo investire sulla qualità dei luoghi e sulle opportunità offerte soprattutto alle nuove generazioni significa intervenire su aspetti concreti della sicurezza, rafforzando al tempo stesso la coesione delle nostre comunità. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei Comuni e delle Unioni risorse e strumenti per costruire interventi mirati, pensati sulle esigenze dei singoli territori e capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone”.

“Un luogo vivo e più sicuro”

“La sicurezza - sottolinea il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola - non si costruisce soltanto attraverso la repressione e il controllo del territorio, ma anche rendendo i luoghi maggiormente vivi, più frequentati e capaci di creare relazioni. È questa la direzione in cui vogliamo andare con il progetto di rigenerazione del Parco Mita, sostenuto dalla Regione. Un’area che negli anni ha manifestato alcune criticità sul fronte della sicurezza e che vogliamo restituire sempre più alla comunità, rendendola attrattiva e vissuta da famiglie, giovani e associazioni. In questa prospettiva, l’ampliamento del servizio degli Street tutor si affianca agli interventi di riqualificazione previsti dall’Accordo di programma e alle attività educative rivolte ai ragazzi più fragili. L’obiettivo è agire sulla prevenzione, favorire l’inclusione e rafforzare la presenza delle realtà associative e del Terzo settore, perché la qualità e la sicurezza degli spazi pubblici dipendono anche dalla capacità di una comunità di viverli e prendersene cura. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna per aver sostenuto un progetto che punta a coniugare sicurezza, rigenerazione urbana e partecipazione, mettendo al centro le persone e la qualità della vita della comunità”.

Il progetto nel dettaglio

Migliorare la vivibilità e la sicurezza del territorio dell’Unione, con particolare attenzione al Parco Mita di Faenza. È questo l’obiettivo principale del progetto, che punta a rafforzare la prevenzione sociale attraverso le attività di educativa di prossimità rivolte ad adolescenti e giovani in condizioni di fragilità. Verranno messi in campo anche percorsi laboratoriali, occupazionali e di cittadinanza attiva per contrastare fenomeni di dispersione scolastica, marginalità e devianza. Sarà ampliato il servizio di Street tutor per attività di mediazione sociale, prevenzione dei conflitti e supporto negli eventi pubblici, estendendo la sperimentazione dal Comune di Faenza all’intero territorio dell’Unione. In questo contesto, verrà promossa la rigenerazione urbana del Parco Mita di Faenza, interessato da episodi di disordine urbano: si interverrà con il potenziamento dell’illuminazione pubblica e del sistema locale di videosorveglianza, la sistemazione del verde e degli arredi urbani, il miglioramento dell’accessibilità e la creazione di nuovi spazi associativi.

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