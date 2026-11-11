Faenza, sicurezza al Parco Mita: la Regione sostiene street tutor e iniziative

L’Unione della Romagna Faentina rafforza le azioni per la sicurezza e la vivibilità del proprio territorio con un nuovo progetto di prevenzione integrata al centro dell’Accordo di programma siglato con la Regione Emilia-Romagna. Tra interventi infrastrutturali e attività sul campo, l’investimento complessivo ammonta a 255mila euro, di cui 204mila stanziati dalla Regione e 51mila dall’Unione, e interesserà in particolare il Parco Mita di Faenza.
“La sicurezza è uno dei diritti fondamentali delle persone e tutelarla è una priorità- afferma il presidente della Regione, con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele De Pascale - per questo, come Regione, portiamo avanti un approccio integrato che affianca alle attività di controllo e presidio del territorio, di competenza delle forze dell’ordine, interventi sulla qualità degli spazi e azioni per prevenire e affrontare le cause del disagio e della marginalità: è il filo conduttore che unisce i nostri Accordi di programma. Una città più sicura è anche una città in cui le persone possono frequentare gli spazi pubblici, incontrarsi e vivere i propri quartieri senza timore. Per questo investire sulla qualità dei luoghi e sulle opportunità offerte soprattutto alle nuove generazioni significa intervenire su aspetti concreti della sicurezza, rafforzando al tempo stesso la coesione delle nostre comunità. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei Comuni e delle Unioni risorse e strumenti per costruire interventi mirati, pensati sulle esigenze dei singoli territori e capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone”.