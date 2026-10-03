Faenza, si scontra contro un bus e una Panda finisce in una tabaccheria

Faenza
  • 03 ottobre 2026
La Panda finita dentro la tabaccheria (Foto MMPH)
La Panda finita dentro la tabaccheria (Foto MMPH)

FAENZA. Attorno alle ore 9.50 di oggi, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta in corso Mazzini per i rilievi di un incidente stradale che ha visto coinvolti un autobus della linea urbana e un’autovettura Fiat Panda. I due veicoli, che procedevano lungo l’arteria cittadina in direzione centro-periferia, sono entrati in collisione nell’area dello snodo stradale con viale Tolosano. A seguito dell’urto, la vettura, condotta da una donna, è uscita dalla sede stradale finendo sul marciapiede sul lato destro della carreggiata e terminando la propria corsa contro l’ingresso di una tabaccheria al civico 163/A, danneggiandone la vetrina. Gli agenti del Comando di via Baliatico hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione dei rilievi tecnici per la ricostruzione della dinamica, coordinando la viabilità ed effettuando i necessari accertamenti anche tramite l’acquisizione dei filmati dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

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