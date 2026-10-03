Faenza, si scontra contro un bus e una Panda finisce in una tabaccheria

FAENZA. Attorno alle ore 9.50 di oggi, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta in corso Mazzini per i rilievi di un incidente stradale che ha visto coinvolti un autobus della linea urbana e un’autovettura Fiat Panda. I due veicoli, che procedevano lungo l’arteria cittadina in direzione centro-periferia, sono entrati in collisione nell’area dello snodo stradale con viale Tolosano. A seguito dell’urto, la vettura, condotta da una donna, è uscita dalla sede stradale finendo sul marciapiede sul lato destro della carreggiata e terminando la propria corsa contro l’ingresso di una tabaccheria al civico 163/A, danneggiandone la vetrina. Gli agenti del Comando di via Baliatico hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione dei rilievi tecnici per la ricostruzione della dinamica, coordinando la viabilità ed effettuando i necessari accertamenti anche tramite l’acquisizione dei filmati dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.