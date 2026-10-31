Faenza, si masturba in un parco pubblico: denunciato

FAENZA. La Polizia di Stato di Faenza ieri ha denunciato a piede libero un uomo di 46 anni, di nazionalità tunisina per il reato di atti osceni. L’episodio si è verificato all’interno di un parco pubblico. Secondo quanto ricostruito dal personale operante del Commissariato di P.S. di Faenza, l’uomo si sarebbe avvicinato a un giovane che si trovava nell’area verde e, senza alcun timore di essere visto, avrebbe esibito le proprie parti intime iniziando a masturbarsi alla sua presenza.

Il fatto è avvenuto nel corso del pomeriggio, un momento in cui il parco era particolarmente frequentato da famiglie, genitori e bambini piccoli intenti a giocare.

La vittima ha dato tempestivamente l’allarme, permettendo l’intervento immediato delle pattuglie del Commissariato di Faenza impegnate nel capillare controllo del territorio. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato e bloccato il quarantaseienne, identificandolo e conducendolo presso gli uffici di via San Silvestro.

Al termine degli accertamenti di rito e della formalizzazione degli atti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato commesso.