Faenza, si dissolve il patrimonio milionario di una ultracentenaria: condannato il cugino di 90 anni

Un patrimonio che all’inizio superava il milione di euro e che nel giro di un decennio si sarebbe praticamente dissolto: «Polverizzato». È l’immagine, efficace e pesante, usata in aula dalla parte civile per riassumere la vicenda di un’eredità finita al centro del processo chiuso ieri in tribunale a Ravenna. Il collegio penale - presidente Antonella Guidomei, giudici a latere Cristiano Coiro e Cosimo Pedullà - ha condannato l’imputato, un 90enne residente a Cattolica, a 3 anni di reclusione per peculato, riconoscendo inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva da 10mila euro in favore della parte civile. Il pubblico ministero Monica Gargiulo, al termine della requisitoria, aveva chiesto una pena di 2 anni e 8 mesi, considerando minore l’ammanco in quanto non provato l’intero depauperamento denunciato.

Al centro del procedimento la gestione delle finanze di una benestante signora faentina, rimasta vedova e morta il 17 ottobre 2019 all’età di 103 anni. L’uomo condannato, suo cugino, era stato nominato amministratore di sostegno nel 2009, quando - secondo quanto ricostruito - le disponibilità economiche della donna superavano quota 1.100.000 euro. Dieci anni dopo, al momento dell’apertura della successione, sui conti sarebbero rimasti appena 4mila euro.