Faenza, si chiude nel bagno del Frecciarossa per viaggiare gratis, poi aggredisce i carabinieri

Senza biglietto, si era nascosto nel bagno del Frecciarossa Milano-Bari. Una volta scoperto si è barricato dentro, costringendo il capotreno a chiedere l’intervento del 112. Quando i carabinieri sono saliti a bordo del convoglio, fermo alla stazione di Faenza, sono riusciti a farlo uscire, ma il passeggero abusivo, un 19enne di origine egiziana in regola sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, ha reagito con aggressività. Ha aggredito i militari minacciandoli di morte fino a ferirne uno, per fortuna in modo lieve.

E’ accaduto domenica sera, e l’episodio si è concluso con l’arresto del ragazzo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Una volta accompagnato in caserma, il 19enne è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. Durante le verifiche, i militari gli hanno trovato addosso anche una catenina d’oro, della quale non è stato in grado di giustificare la provenienza. Per questo motivo è stato denunciato anche per ricettazione.

Ieri il giovane è comparso in tribunale a Ravenna per l’udienza per direttissima davanti al giudice Corrado Schiaretti. Assistito dall’avvocato Guido Pirazzoli, ha affrontato il procedimento che si è concluso con la convalida e il divieto di dimora in provincia.