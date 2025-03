Si è bevuto i soldi della spesa. In senso letterale. E quando la madre lo ha rimproverato, se l’è presa con lei. Una lite violenta, quella avvenuta in un’abitazione di Casola Valsenio mercoledì pomeriggio, si è conclusa con l’arresto di un uomo sui 45 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza.

