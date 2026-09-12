Faenza, si amplia il Conad La Filanda: taglio del nastro con 30 nuovi assunti

Un grande afflusso di pubblico ha accompagnato la riapertura del superstore Conad La Filanda di Faenza, che ha inaugurato i suoi nuovi spazi in via della Costituzione dopo un profondo intervento di ristrutturazione. Il punto vendita si ripresenta alla città completamente rinnovato e ampliato, portando con sé trenta nuove assunzioni che portano l’organico complessivo a 192 dipendenti. All’inaugurazione e al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Faenza Massimo Isola, l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad Luca Panzavolta e il presidente Maurizio Pelliconi, insieme alla compagine sociale del negozio e a don Verdiano Foschini, che ha impartito la benedizione.

I 3.300 metri quadri della superficie di vendita offrono ora un’esperienza di spesa modernizzata e al passo con le ultime esigenze dei consumatori. Tra le novità principali spiccano il banco carni con lavorazione tradizionale, la pasticceria interna, la gastronomia, il nuovo angolo per le specialità orientali “Natura Sushi” e le nuove casse veloci “speedy spesa”. Resta centrale la valorizzazione dei prodotti freschi del territorio targati “Siamo Romagna”, affiancati dai reparti dedicati a panetteria, pescheria, cantina e corsie tematiche per biologico e pet food. La struttura continua inoltre a completarsi con la presenza in galleria della parafarmacia, del bar ristorante “Con Sapore” e dell’impianto di carburante.

Come ricordato dalla dirigenza di CIA-Conad, l’investimento punta a consolidare un legame con la comunità locale che affonda le sue radici sin dal 1991, data del primo insediamento del punto vendita in città. La Filanda manterrà i consueti orari di apertura, rimanendo a disposizione dei clienti dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 20:30 e la domenica dalle 8:30 alle 19:30.