Faenza, sgominata la banda di ladri d’appartamento: in carcere due uomini e una donna

Nel corso della serata tra venerdì e sabato, i Carabinieri di Faenza hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre individui dediti ai furti in abitazione. I tre fermati, due uomini ed una donna di origine est-europea, incensurati ad eccezione della donna che aveva proprio dei precedenti specifici, sono stati fermati a bordo di un’automobile che da tempo era sotto la lente d’ingrandimento dei militari dell’Arma, poiché ritenuta collegata ad alcuni furti tentati e compiuti in passato nel territorio della Romagna Faentina. Proprio a bordo dell’automobile i Carabinieri hanno rinvenuto un cospicuo bottino verosimilmente frutto di precedenti delitti e composto da moltissimi monili in oro, bigiotteria, profumi costosi, orologi, vestiti e accessori di marca, quasi quattromila euro in contanti ma anche attrezzi da lavoro che venivano usati per forzare le porte e finestre attraverso le quali i fermati si introducevano nelle case per realizzare i furti.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri inoltre ha permesso di individuare i tre quali autori di un tentato furto in abitazione avvenuto a Faenza la scorsa settimana. Per i tre ladri, vista la concreta possibilità di fuga, si sono quindi aperte le porte del carcere in attesa della convalida del fermo per furto in abitazione, ricettazione e possesso di oggetti atti allo scasso.