Faenza, Servizio Civile: posti disponibili in Biblioteca e alla Caritas

Scade il 15 luglio il bando per il Servizio civile regionale, riserevato ai giovani dai 18 ai 29 anni. A Faenza sono disponibili 5 posti: tre in Biblioteca e due alla Caritas. La domanda va presentata esclusivamente on line, tramite Spid.

Il Servizio civile regionale, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, si va ad aggiungere al sevizio civile universale, le cui assunzioni di quest’anno sono già state esaurite.

Si tratta quindi di ulteriori opportunità. Uno dei tre posti in Biblioteca Manfrediana sarà riservato ad un giovane residente in area montana. La durata del servizio è di otto mesi, 640 ore totali, 80 mensili, cinque giorni alla settimana. Il rimborso mensile è di 440 euro.

«I selezionati – ha riferito la direttrice Daniela Simonini – saranno affiancati al nostro personale e si occuperanno di gestione degli spazi e del nostro patrimonio, acquisendo competenze utili per partecipare a concorsi e assunzioni nel ramo».

Ogni domanda prevede l’assegnazione di punteggi che si andranno ad aggiungere, ai fini della scelta, all’esito di un colloquio. Per quanto riguarda la Caritas la durata sarà di 10 mesi con un impegno settimanale di 20 ore per cinque giorni a settimana. Anche in questo caso il rimborso è di 440,10 euro. Un partecipante sarà coinvolto a supporto di progetti di economia sociale e sostenibilità ambientale: vendita di abiti usati, produzione e distribuzione di ortaggi finalizzati al reinserimento socio lavorativo di persone in condizione di svantaggio.

Un altro parteciperà alle attività di supporto a famiglie o singoli in condizioni di disagio socio economico per accompagnarli a percorsi di piena autonomia.

«Il servizio civile - spiega l’assessore ai Servizi alla Comunità del Comune di Faenza, Davide Agresti - è uno dei progetti formativi per le nostre ragazze e i nostri ragazzi a cui teniamo maggiormente. Confronto, dialogo, capacità di mettersi alla prova e di prendere decisioni; sono queste le principali qualità che questo percorso richiede e insegna, dando la possibilità di dedicare alcuni mesi della propria vita sia per mettersi a servizio della comunità, sia per orientare le scelte sul proprio futuro con più consapevolezza e curiosità. Confidiamo che numerosi possano essere i giovani che desiderino fare esperienza di tutto questo; nostro compito sarà invece quello di accompagnarli nelle scelte e nel loro impegno quotidiano».

«Il Servizio civile regionale è una possibilità di crescere insieme, acquisendo competenze, coltivando valori e mettendosi a disposizione dei bisogni della comunità - dice la consigliera regionale Manuela Rontini -. La Regione da anni promuove questo progetto, un’esperienza unica di orientamento per il futuro di tanti giovani che hanno l’opportunità di sviluppare le proprie attitudini e i propri interessi e, allo stesso tempo, entrare in contatto con realtà del territorio che portano avanti progetti stimolanti. Mi congratulo con la Romagna Faentina da sempre al fianco della Regione e in prima linea nell’offerta di occasioni di crescita».

L’inizio del servizio è fissato sia per la Biblioteca sia per la Caritas all’1 di ottobre.

Per informazioni sui progetti è possibile contattare i due enti: Biblioteca 0546 691700 o Caritas 389 7986824 . F.D.