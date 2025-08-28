Faenza, sente la vicina lamentarsi e lancia l’allarme: anziana salvata dai vigili del fuoco entrati da una finestra

FAENZA. Mattinata di pronto intervento a Faenza, dove alle 10.45 si è svolto un salvataggio che ha visto all’opra 118, vigili del fuoco e polizia locale. Il tutto ha avuto inizio grazie alla telefonata a un residente di un appartamento nel centro della città, che ha sentito la sua vicina lamentarsi. Non riuscendo a raggiungerla, ha chiamato il 118, che ha prontamente allertato i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, intervenuta sul posto assieme agli altri enti. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono introdotti nell’appartamento da una finestra per aprire la porta al personale sanitario. Il 118 ha quindi provveduto a trasportare l’anziana, una settantenne faentina, al pronto soccorso con un codice di media gravità. Il personale della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha assistito i soccorritori durante l’intera operazione.