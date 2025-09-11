Faenza, scoperto squilibrio delle quote di altezza degli argini del Lamone in centro città

Argini del Lamone ad andamento ondulato in altezza, più alti in certe zone e più bassi in altre: «Un evidente caso di democrazia idraulica non rispettata, perché così ci sono cittadini più o meno esposti, quando invece, ci dovrebbe essere pari dignità, almeno per quanto riguarda il tratto urbano di Faenza».

Così l’avvocato Danilo Montevecchi, del Comitato Borgo Alluvionato, commenta l’ultimo allarme lanciato dal direttivo del gruppo di cui fa parte. In particolare sono state riscontrate quote inferiori in corrispondenza di via Cimatti e via De Gasperi, due delle aree maggiormente colpite dalle alluvioni.

