Faenza, scatena un putiferio in centro e aggredisce anche i carabinieri: arrestato grazie allo spray urticante

FAENXZA. Nel corso del pomeriggio di sabato 6 dicembre i carabinieri di Faenza hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di origine africana per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in totale stato di alterazione psicofisica, è dapprima entrato in un supermercato del centro di Faenza molestando commessi e clienti e successivamente, una volta uscito, ha continuato a tenere comportamenti molesti lanciando in strada una bicicletta e rovesciando un cassonetto brandendo una bottiglia di birra. Da qui la richiesta di intervento pervenuta al 112 alla quale hanno risposto i militari dell’Arma che, prontamente intervenuti, nel tentativo di ricondurre alla calma il soggetto si sono visti aggredire dallo stesso e sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante in dotazione. All’esito dell’intervento l’uomo è stato tratto in arresto e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, tradotto presso la casa circondariale di Ravenna