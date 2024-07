Faenza, sbandieratori in gara, inizia la risalita verso la prima serie

E’ in programma il 7 e 15 luglio, divisa in due gironi, la Tenzone Bronzea, organizzata dalla Fisb a livello nazionale per gli sbandieratori di categoria A/3, dalla quale riparte quest’anno il Gruppo sbandieratori e musici del Palio del Niballo.

La nota vicenda dell’esclusione dalla Federazione, poi rientrata, ha infatti penalizzato gli atleti faentini costretti a risalire la china dalla terza serie. Faenza è inclusa nel girone di gruppi attesi a Sulmona domenica. Altre squadre si affronteranno invece ad Asti, la domenica successiva. I faentini dovranno vedersela con rioni e contrade di Sulmona, Motta Sant’Anastasia (Ct); Cava dei Tirreni (SA); Castelfranco di Sotto: Lugo (Madonna delle Stuoie) e san Paolo di Ferrara. Per Faenza vi saranno i vincitori delle specialità Singolo, Coppia, Piccola e Grande squadra e Musici, del torneo del 15 e 16 giugno, in piazza del Popolo: nel Singolo Raffaele Rampino (rione Rosso), nella Coppia Francesco Santandrea e Enrico Emiliani (Nero); nella Piccola e Grande Squadra e nei Musici gli alfieri di Borgo Durbecco.

La risalita verso la prima serie potrebbe essere veloce. Infatti in caso di vittoria nella Combinata, già nel 2025 il Gruppo di Faenza potrà partecipare alla Tenzone Argentea (A/2) e se qui arriverà ancora perlomeno sul podio, nel 2026 sarà nuovamente in A/1.

Il discorso cambia se si guarda invece alle singole specialità: vincendo a Sulmona nel Singolo e nella Coppia, questi atleti grazie alla wild card possono accedere direttamente alla Tenzone Argentea di quest’anno (19, 20 e 21 luglio) ad Ascoli Piceno e qualora risultassero ancora vincitori sarebbero ammessi alla Tenzone Aurea sempre ad Ascoli il 6,7 e 8 settembre. Se i faentini arrivassero perlomeno alla tenzone Argentea, si scontrerebbero con i due alfieri locali (Lionetti e Ghinassi, ex del rione Giallo) “emigrati” a Ferrara con l’allenatore, sempre di Faenza, Maurizio Reali, recentemente nominato Ct della Nazionale Fisb.