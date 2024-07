Faenza, sbandieratori faentini vincono ad Ascoli la Tenzone Argentea

Obiettivo centrato per gli sbandieratori faentini impegnati ieri mattina nella Tenzone Argentea ad Ascoli Piceno. Raffaele Rampino Jr (singolarista del rione Rosso) e la coppia Emiliani/Santandrea (del rione Nero) hanno trionfato nelle loro specialità, mettendo in mostra «una manifesta superiorità» ha commentato l’ex Ct della nazionale sbandieratori Francesco Gorini.

Il primo posto vale la wild card per partecipare sempre ad Ascoli il 6,7 e 8 settembre alla Tenzone Aurea, la competizione della Fisb che raduna i migliori atleti in assoluto (serie A1) e che assegnerà i titoli di campioni d’Italia. Gli alfieri di Faenza - penalizzati a ripartire dalla serie A/3 dopo l’espulsione dalla Federazione in seguito alla nota vicenda della partecipazione non autorizzata dalla Federazione ai Mondiali di calcio in Qatar – hanno rapidamente risalito la china, vincendo nelle scorse settimane la Tenzone Bronzea (A3) e quindi la Tenzone Argentea, ottenendo l’accesso alla massima categoria nel giro di una sola stagione.

Per quanto riguarda invece l’intero Gruppo sbandieratori e musici del Palio del Niballo, avendo già vinto la Tenzone Bronzea di Sulmona, si è assicurato la partecipazione nel 2025 alla Tenzone Argentea (A2). Ieri ad Ascoli erano in gara anche gli alfieri di Faenza in forza alla Contrada S. Giovanni di Ferrara, ovvero gli ex del rione Giallo, Luca Ghinassi, nel singolo e poi in coppia con Davide Lionetti, ebbene si sono classificati al secondo posto, in entrambe le specialità. Questi due atleti avevano deciso di emigrare a Ferrara, insieme all’allenatore Maurizio Reali, su invito della Contrada San Giovanni, per non essere costretti a ripartire dalla terza serie. A loro la risalita non è riuscita. La scalata del singolarista del Rosso e della coppia del Nero, e anche lo scontro al vertice con gli ex del Giallo, mette comunque in evidenza la qualità della scuola faentina di bandiera, una scuola che, nonostante la squalifica, ha dimostrato sul campo di appartenere all’elite. Sarebbe davvero un risultato eccezionale se alla Tenzone Aurea vi fossero altri successi: un caso che pare mai accaduto in passato. Tanti rionali faentini hanno seguito la trasferta di Ascoli e alla fine per festeggiare le vittorie ottenute hanno intonato tutti insieme “Romagna mia”. F.D.