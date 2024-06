Faenza, sarà protesta durante il Tour, gli “alluvionati arrabbiati” in piazzale Sercognani - Gallery

Il 30 giugno, quando per la prima volta nella sua storia il Tour de France passerà in Romagna, i comitati degli alluvionati del Borgo e di via Ponte Romano, a Faenza, organizzeranno una protesta per mantenere alta l’attenzione sulla “situazione di abbandono che continuiamo a vivere e per alcune assurdità che ci stanno colpendo”. Ci si riferisce alla possibile maggiorazione Imu per le case inagibili considerate “sfitte” e alla perdurante difficoltà nell’ottenere i pochi ristori resi disponibili per via di una burocrazia elefantiaca e dalle regole poco trasparenti. Queste alcune delle problematiche ripercorse dai comitati durante una conferenza stampa tenutasi oggi, nella quale hanno annunciato che si raduneranno nel giorno del passaggio della più importante gara ciclistica mondiale in piazzale Sercognani, con cartelli, striscioni e magliette gialle con la scritta “alluvionati arrabbiati”. Abbandonata per motivi logistici la prima idea, che avrebbe visto la protesta svolgersi nelle strade del Tour. Ulteriori dettagli nel Corriere Romagna, domani in edicola.