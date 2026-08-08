Faenza, Santa Chiara, il monastero in vendita in un’operazione colossale: “Sarà escluso l’uso commerciale”

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È un’operazione colossale, non fosse altro per le dimensioni dell’immobile, la vendita del monastero di Santa Chiara, di proprietà delle suore Clarisse Urbaniste di Faenza anche dopo il loro trasferimento al Santuario-Eremo di Montepaolo (tra Dovadola e Castrocaro) avvenuto il 4 agosto 2019. Il complesso religioso-monumentale di 6.800 metri “fuori terra”, risale al XVIII° secolo, quando fu inglobato Palazzo Rampi: è vincolato dalla Soprintendenza e occupa praticamente un intero isolato adiacente al rione Nero. Di tutto lo stabile, ma frazionato in corpi distinti, sono in corso trattative che hanno formalizzato costi e accordi preliminari con gli acquirenti. Sono stati inoltre ottenuti i benestare del Vaticano e della Soprintendenza, ma ciònonostante mancano passaggi indispensabili alla conclusione dell’iter. Ancora parecchie le clausole da definire. A seguire la vicenda è un noto professionista tecnico, Gianni Burbassi, che sottolinea l’obiettivo finale ovvero «valorizzare un bene e un comparto, e impostarne il riutilizzo, escludendo categoricamente il settore commerciale». Tra gli acquirenti vi sarebbero almeno due cordate interessate a differenti corpi di fabbrica con esponenti del mondo cooperativo e del mondo imprenditoriale. Tra le coop trapelano i nomi della Cmcf e di Solco Ravenna dove sono confluite le ex cooperative sociali Zerocento e Il Cerchio, divenute dopo la fusione ZeroCerchio, la quale ha già formalizzato il possesso della parte di stabile dove si trova l’asilo “Tatapatata” in viale delle Ceramiche.