La presenza ininterrotta in città, fin dal 1231, dei Frati Minori Conventuali (Francescani) cesserà il 7 settembre. Questa è la data in cui gli ultimi quattro frati lasceranno il grande complesso in centro storico, la cui parrocchia sarà gestita a livello spirituale dalla Diocesi di Faenza-Modigliana.

Per trattenerli non sono servite le petizioni, le lettere al Papa, gli appelli e la mobilitazione di cittadini e fedeli.

