Faenza, salta il muro del Commissariato per scappare da un gruppo di persone

Momenti di concitazione nella notte di giovedì al Commissariato di Polizia di Faenza, dove un cittadino marocchino di 41 anni si è introdotto a forza all’interno dell’area riservata scavalcando la recinzione perimetrale. L’agente in servizio al corpo di guardia ha udito delle urla provenienti dalla strada e ha aperto il cancello per controllare la situazione: in quel preciso istante l’uomo si è intrufolato nell’area interna della struttura.

L’immediato intervento della Volante ha permesso di chiarire la dinamica dei fatti. Il quarantunenne stava sfuggendo all’inseguimento di un gruppo di persone che si sono subito dileguate all’arrivo delle forze dell’ordine. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo, pur regolarmente presente in Italia per motivi sanitari, era destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune manfredo. Al termine delle verifiche, il cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà per l’introduzione arbitraria nella sede della Polizia e per la violazione della misura di prevenzione a suo carico.