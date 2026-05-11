Faenza, rubarono i Rolex a un disabile e a un ultranovantenne: arrestati a Silvi Marina mentre portavano in giro la figlia di pochi mesi

A Silvi Marina i Carabinieri hanno arrestato una coppia di stranieri ricercati. Su di loro pendeva una un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Ravenna nel mese di febbraio 2026 per due furti perpetrati a Faenza.

I due infatti risultano i presunti autori di due furti in Romagna il 2 novembre 2025, quando in due distinte circostanze due anziani avvicinati da una donna (poi arrestata) sono stati privati dei preziosi orologi che tenevano al polso, un Rolex del valore di 7.000 euro sottratto ad un uomo disabile e un Rolex Datejust rubato ad un ultranovantenne.

Nella circostanza le indagini avviate dalla stazione Carabinieri di Faenza permisero di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli arrestati tali da poter consentire alla Procura della Repubblica di Ravenna di richiede al GIP del locale Tribunale il loro arresto e pertanto l’emissione della misura eseguita dai Carabinieri di Silvi. Viste le condizioni delle vittime alla coppia è stata contestata anche l’aggravante della minorata difesa.

I due sono stati localizzati a Silvi Marina in via Nazionale mentre la coppia (senza fissa dimora) si trovava a bordo di un’utilitaria con loro era presente la figlioletta di pochi mesi. Gli arrestati espletate le formalità di rito sono stati condotti al carcere di Teramo, la neonata per la quale sono state attivate le procedure previste per l’accoglienza dei minori al seguito di genitori detenuti, ha seguito la madre.