Faenza, rubano il portafogli a un’anziana mentre fa la spesa: due ladri incastrati dalla videosorveglianza del supermercato

I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno rintracciato e denunciato due uomini originari del Sud America, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

I fatti risalgono a poco più di un mese fa. I due avevano preso di mira un’anziana signora mentre era intenta a fare la spesa all’interno di un esercizio commerciale. Con mossa fulminea e approfittando di un momento di distrazione, i malviventi erano riusciti a sfilare il portafogli dalla borsa della donna, senza che questa potesse accorgersene nell’immediatezza.

Solo al momento di pagare, la vittima si è accorta della sparizione e si è recata immediatamente a sporgere denuncia presso la Stazione dei Carabinieri. Da quel momento è scattata una complessa attività investigativa da parte degli inquirenti.

Determinante per la risoluzione del caso è stata l’acquisizione e l’analisi dettagliata dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interna del supermercato. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica del borseggio e a identificare i due responsabili.

Entrambi gli uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. L’accusa formulata nei loro confronti è di furto in concorso, aggravato dalla particolare destrezza con cui è stato portato a compimento il reato, colpendo una persona appartenente alle fasce deboli.