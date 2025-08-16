Faenza, rubano i portafogli dalle borse posate sui carrelli della spesa: scoperte 4 ladre al supermercato

I Carabinieri hanno denunciato quattro donne di origine straniera protagoniste di due furti di portafogli presso un noto supermercato di Faenza. Entrambi le vittime avevano raccontato di essersi accorte, una volta raggiunta la cassa, della sparizione del portafoglio dall’interno della propria borsa riposta nel carrello durante la spesa. Subito allertati, i Carabinieri, ricostruita la dinamica, con l’ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza del punto vendita, sono riusciti a individuare e identificare le autrici che, con destrezza, approfittando della distrazione delle vittime, avevano sottratto loro i portafogli.