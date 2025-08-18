Faenza. Rubano al supermercato per migliaia di euro, tre arresti

Durante i controlli intensificati per Ferragosto, la Polizia del Commissariato di Faenza ha arrestato tre cittadini georgiani per furto con destrezza ai danni di un supermercato, per un valore di alcune migliaia di euro.

I tre, dopo aver rubato vari prodotti, sono fuggiti in auto ma sono stati immediatamente intercettati e bloccati dalle Volanti. Non riuscendo a giustificare la provenienza della merce e risultando senza documenti, sono stati accompagnati in Commissariato.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato che avevano agito insieme per eludere i controlli alle casse. I tre georgiani, regolari sul territorio e con richiesta di protezione internazionale in corso, sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza in attesa dell’udienza.

Il giudice ha convalidato gli arresti ma li ha rimessi in libertà applicando il divieto di dimora nella provincia di Ravenna. La merce è stata restituita al supermercato.