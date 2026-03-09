Faenza, ruba un monopattino e fa razzia di telefonini nello spogliatoio di un centro sportivo: arrestato dai Carabinieri

Domenica sera, i Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno arrestato un giovane di origini straniere, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di una sequenza di furti messi a segno in rapida successione nel centro cittadino.

L’uomo, giunto in città in treno, ha messo a segno il primo furto appena fuori dallo scalo ferroviario, sottraendo un monopattino elettrico a un passante distratto. Nonostante il tentativo di inseguimento da parte della vittima, il malvivente è riuscito a dileguarsi a bordo del mezzo, raggiungendo un noto centro polisportivo della zona.

Approfittando dell’assenza degli atleti, si è introdotto negli spogliatoi della struttura, razziando cinque telefoni cellulari custoditi all’interno dei borsoni. Terminato il colpo ha fatto ritorno in stazione, attendendo il primo treno utile per allontanarsi dalla città.

La sua fuga è stata però interrotta dal tempestivo intervento dei militari dell’Arma. A risultare decisivo è stato il dispositivo di localizzazione installato sul monopattino, che ha permesso ai Carabinieri di individuare con precisione la posizione del ladro proprio mentre si trovava ancora nei pressi dei binari.

L’intera refurtiva — il monopattino e i cinque smartphone — è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’arrestato, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza, verrà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Ravenna.