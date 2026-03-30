Faenza, ruba un bici, chiede un riscatto e poi evade dagli arresti, tutto in poche ore

FAENZA. Ruba la bici a un conoscente che l’aveva lasciata all’esterno di un supermercato e poi pretende una somma di denaro per restituirla. Finisce agli arresti domiciliari ma viene subito rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Faenza. Nel giro di poche ore un cittadino straniero ha commesso una tentata estorsione e un’evasione.

I fatti si sono svolti nella tarda serata di venerdì scorso. L’uomo ha rubato la bicicletta a un conoscente che l’aveva momentaneamente lasciata all’esterno di un supermercato. Poco dopo, ha contattato la vittima pretendendo una somma di denaro in cambio della restituzione del mezzo. La vittima ha però allertato il 112. I Carabinieri, già impegnati nel controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente sul luogo dello scambio, bloccando l’estorsore e recuperando la bicicletta, immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Tuttavia la sua permanenza in casa è durata poco. L’uomo infatti è evaso immediatamente, venendo però rintracciato quasi subito dagli stessi militari dell’Arma. L’individuo è stato dunque nuovamente arrestato per il reato di evasione e ricondotto presso il proprio domicilio in attesa delle ulteriori determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.