Faenza, ruba medaglie d’oro in gioielleria e ferisce una commessa: arrestato 37enne per rapina

Un colpo lampo in pieno centro a Faenza si è concluso, nel giro di pochi minuti, con un arresto. Nel pomeriggio di oggi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina impropria e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dall’Arma, l’uomo è entrato in una nota gioielleria del centro fingendosi un normale cliente. Ha chiesto di poter visionare alcune medaglie in oro, ma appena si è aperta la porta per l’ingresso di un corriere ha strappato dalle mani della commessa l’involucro di velluto contenente i preziosi - un bottino dal valore vicino ai 60mila euro - dandosi alla fuga.

La commessa lo ha inseguito subito fuori dal negozio e lo ha afferrato per un braccio. Il 37enne, nel tentativo di scappare, si è divincolato con forza facendo cadere a terra sé stesso e la donna, che ha riportato lievi ferite. L’allarme lanciato dall’altra dipendente ha permesso ai Carabinieri, già in zona, di intervenire rapidamente: i militari hanno bloccato il rapinatore e recuperato l’intera refurtiva, poi restituita alla titolare dell’esercizio. L’uomo è stato portato in camera di sicurezza e domani comparirà davanti al giudice del Tribunale di Ravenna per il rito direttissimo.