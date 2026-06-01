Faenza, ruba alcune confezioni di birra e aggredisce i dipendenti e un cliente del supermercato: arrestato dai Carabinieri

Nella serata di sabato scorso, i Carabinieri di Faenza hanno arrestato uno straniero, già noto alle forze dell’ordine e gravato da un avviso orale, ritenuto essere il presunto responsabile del reato di rapina aggravata.

I fatti si sono svolti all’interno di un supermercato della città: l’uomo, dopo aver prelevato dagli scaffali alcune confezioni di birra, ha tentato di superare le barriere delle casse senza pagare. Nel momento in cui alcuni dipendenti del punto vendita e un cliente presente sul posto hanno cercato di fermarlo, ha reagito con violenza, aggredendoli e minacciandoli per assicurarsi la fuga.

La tempestiva segnalazione al 112 ha permesso l’immediato intervento dei militari dell’Arma. I Carabinieri sono riusciti a bloccare il malvivente e a recuperare la refurtiva, che è stata subito restituita al responsabile del punto vendita.

A seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e di una dose di cocaina. Accompagnato in caserma per le formalità di rito, il soggetto è stato quindi arrestato per rapina aggravata, denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere e, infine, segnalato alla Prefettura di Ravenna quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata odierna, è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Faenza, con la prescrizione di presentarsi tre volte a settimana presso la locale Stazione Carabinieri.